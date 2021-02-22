В Харькове сегодня вечером на ступеньках супермаркета застрелили мужчину.
Об этом пишет Newsroom со ссылкой на информацию местных Телеграм-каналов и соцсетей.
"В переулке Отакара Яроша возле ЖК "Ультра" (на ступеньках "АТБ") застрелили человека, куча полиции", - написали очевидцы.
Источники издания в полиции информацию об убийстве подтверждают. Правоохранителям о преступлении сообщили местные жители - они услышали один выстрел. Прибывшие медики констатировали смерть жертвы, ее личность пока не установлена.
"Убийство произошло около 19:30. Вызов на "103" поступил в 19:40. Со слов очевидцев, убили молодого человека выстрелом в голову. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа ГУНП в Харьковской области, проезд на месте происшествия перекрыт", - пишет Телеграм-канал "Харьков 1654".
Другие новости, которые могут вас заинтересовать:
- В Харькове мужчина нанес более 20 ножевых своей бывшей и поджег квартиру с еще живой женщиной (фото)
- В центре Харькова неизвестные разбили витрины магазина (фото)
- Контрразведчики СБУ задержали в Харькове агента Генштаба ВС России и попали на видео – журналист
- В Харькове возле аптеки произошел конфликт со стрельбой из-за препарата от кашля (фото)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram