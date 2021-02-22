Личность жертвы пока не установлена. На месте работают правоохранители.

В Харькове сегодня вечером на ступеньках супермаркета застрелили мужчину.

Об этом пишет Newsroom со ссылкой на информацию местных Телеграм-каналов и соцсетей.

"В переулке Отакара Яроша возле ЖК "Ультра" (на ступеньках "АТБ") застрелили человека, куча полиции", - написали очевидцы.

Источники издания в полиции информацию об убийстве подтверждают. Правоохранителям о преступлении сообщили местные жители - они услышали один выстрел. Прибывшие медики констатировали смерть жертвы, ее личность пока не установлена.

"Убийство произошло около 19:30. Вызов на "103" поступил в 19:40. Со слов очевидцев, убили молодого человека выстрелом в голову. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа ГУНП в Харьковской области, проезд на месте происшествия перекрыт", - пишет Телеграм-канал "Харьков 1654".

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Автор: УНИАН