Спасатели нашли тело бабушки погибшего 10-летнего мальчика.

Число погибших в результате ракетного удара по Харькову сегодня утром возросло до двух, еще 28 человек пострадали. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"На месте попадания российской ракеты в жилой дом в Харькове спасатели нашли тело 68-летней погибшей женщины – бабушки погибшего 10-летнего мальчика и его раненого 11-месячного брата", - рассказал он.

По информации Синегубова, сейчас известно о 28 пострадавших. Работы по разбору завалов продолжаются.

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Ракетный удар по Харькову 6 октября - что известно

Сегодня, 6 октября, около 07:00 российские захватчики нанесли по Харькову два удара, предварительно ракетами типа "Искандер".

По данным Харьковской ОВА, одна из ракет попала в проезжую часть, в соседних домах выбиты окна. Вторая ракета попала в 3-этажный жилой дом, произошел пожар. Под завалами дома был найден погибший 10-летний мальчик.

Ранее сообщалось о 23 пострадавших, в том числе 11-месячном ребенке.

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