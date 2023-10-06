Жителей Харькова и области просят находиться в укрытиях.

На следующий день после кровавой атаки по Харьковщине, во время которой погибло несколько десятков человек, россияне нанесли удар по областному центру. Харьков был атакован около 7:00 в пятницу, 6 октября.

"Город Харьков под обстрелом. Есть информация об ударе по центру города", – сообщил в Telegram городской голова Игорь Терехов.

Глава ОВА Олег Синегубов также предупредил об атаке. "Внимание, оккупанты наносят удары. Жители Харькова и области, находитесь в укрытиях", – написал он.

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"Суспільне" со ссылкой на корреспондентов сообщает, что в Харькове раздаются взрывы. Воздушная тревога в области на момент первых сообщений об ударах объявлена не было. Тревога звучала с 6:48 по 7:21.

Обновлено (7:50): Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в результате двух утренних ударов оккупантов по Харькову к медикам экстренной медицинской помощи обратились 9 гражданских, среди пострадавших - ребенок 11 месяцев. Он не уточнил, тот же это ребенок, о котором сообщает Терехов, или нет.

"Сейчас спасатели ликвидируют последствия попаданий, возгорание авто, разбирают завалы зданий", - отметил он.

Обновлено (7:40): Городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил, что удары врага пришлись исключительно по гражданской инфраструктуре Харькова, в одном случае – по жилому дому.

"Есть неподтвержденная информация, что под его завалами может быть ребенок – спасатели пытаются как можно быстрее разобрать их. В общей сложности пострадавших на данный момент трое, все в легкой форме, иссечены стеклом", – добавил он.

Обновлено (7:24): Как проинфомировал глава ОВА Синегубов, предварительно есть информация о попадании в Киевском и Основянском районах Харькова.

"Три человека получили ранения, состояние легкое", – сообщил он.

Обновлено (7:19): "Суспільне Харків" со ссылкой на директора Центра экстренной медпомощи Виктора Забашту сообщает, что по меньшей мере один человек получил ранение.

Удары по Харьковской области - последние новости

5 октября РФ ударила ракетой по селу Гроза в Купянском районе Харьковской области. Ракета попала в здание, где находились магазин и кафе. Там находилось около 60 человек - там проходили поминки по украинскому военному, который погиб еще в начале полномасштабного вторжения России на территорию Украины.

51 человек погиб в результате удара. Три человека считаются пропавшими без вести.

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