В городе продолжается спасательная операция, отметил президент.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на смертоносный удар по Харькову, который россияне нанесли в пятницу утром, 6 октября.

Украинский лидер в Telegram отметил, что продолжается спасательная операция, и всем раненым оказывается необходимая помощь. "Харьков, российский удар этим утром. Убитый ребенок - мальчик. 10 лет ему было... Мои соболезнования родным и близким. Более 20 человек пострадали", - отметил президент.

Глава государства также показал видео, на котором запечатлены последствия вражеского обстрела.

Президент выразил благодарность каждому, кто помогает украинцам, а также защитникам нашего государства, которые ликвидируют противников и приближают возвращение справедливости для Украины.

"Наша устойчивость, наше движение и ежедневные потери оккупантов - это то, что должно быть ответом на российский террор", - подчеркнул глава страны.

Россияне атаковали Харьков - взрывы, разрушения и жертва

Российские захватчики 6 октября около 7:00 атаковали Харьков - в областном центре взрывы прогремели до того, как была объявлена воздушная тревога. Позже стало известно, что в результате вражеского удара был поврежден жилой дом, под завалами найден ребенок. Жертвой атаки со стороны РФ стал мальчик, которому было 10 лет, есть много пострадавших.

Спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат сообщил, что по предварительным сведениям, вражеские ракеты летели на Харьков по баллистической траектории.

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