От удара перевернулась оставленная детская коляска.

В одной из многоэтажек Харькова с шестого этажа сорвался лифт, едва не травмировав обитателей дома.

Как свидетельствуют кадры размещенного в сети видео, на момент падения в кабинке подъемника была лишь пустая детская коляска.

По словам очевидцев, лифт упал через несколько секунд после того, как его покинули жители.

От удара об первый этаж перевернулась коляска.

"Вот такая у нас ситуация. Вот так может быть с коляской. Просто вовремя вышли и этим спасли себе жизнь. Это ненормально", – рассказал один из пострадавших, показав на камеру оборванные тросы.

На место происшествия вызвали специалистов.

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Автор: Иван Бойко