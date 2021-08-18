На место происшествия вызвали специалистов / скриншот
В одной из многоэтажек Харькова с шестого этажа сорвался лифт, едва не травмировав обитателей дома.
Как свидетельствуют кадры размещенного в сети видео, на момент падения в кабинке подъемника была лишь пустая детская коляска.
По словам очевидцев, лифт упал через несколько секунд после того, как его покинули жители.
От удара об первый этаж перевернулась коляска.
"Вот такая у нас ситуация. Вот так может быть с коляской. Просто вовремя вышли и этим спасли себе жизнь. Это ненормально", – рассказал один из пострадавших, показав на камеру оборванные тросы.
На место происшествия вызвали специалистов.
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