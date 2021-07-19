В Киеве в Голосеевском районе Киева по адресу Пироговский шлях, 154 произошел серьезный пожар в складском здании.
Об этом сообщает в пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в столице.
Там отметили, что к месту вызова были направлены ближайшие пожарно-спасательные подразделения.
"Как оказалось, горит 1-этажное складское здание с продуктами на площади 1200 кв. м. с частичным разрушением строительных конструкции стен и крыши. Не теряя времени, бойцы сразу же приступили к тушению пожара", - сказано в сообщении.
По информации спасателей, в 08:44 пожар локализован, сейчас продолжается его ликвидация. Из-за угрозы обрушения конструкций подразделения проводят тушение пожара с внешней стороны здания.
На месте происшествия работает 11 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 45 человек личного состава подразделений Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве.
Причина возникновения пожара сейчас устанавливается.
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