Предварительно жертв и пострадавших нет.

В Киеве в Голосеевском районе Киева по адресу Пироговский шлях, 154 произошел серьезный пожар в складском здании.

Об этом сообщает в пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в столице.

Там отметили, что к месту вызова были направлены ближайшие пожарно-спасательные подразделения.

"Как оказалось, горит 1-этажное складское здание с продуктами на площади 1200 кв. м. с частичным разрушением строительных конструкции стен и крыши. Не теряя времени, бойцы сразу же приступили к тушению пожара", - сказано в сообщении.

По информации спасателей, в 08:44 пожар локализован, сейчас продолжается его ликвидация. Из-за угрозы обрушения конструкций подразделения проводят тушение пожара с внешней стороны здания.

На месте происшествия работает 11 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 45 человек личного состава подразделений Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве.

Причина возникновения пожара сейчас устанавливается.

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Автор: Олег Давыгора