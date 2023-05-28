ГБР и сторона обвинения готовятся к сложному процессу.

В Госбюро расследований призвали жителей Киевской области и столицы сообщить, если они когда-то видели, как судья Макаровского райсуда Алексей Тандыр садился за руль в нетрезвом состоянии.

Пресс-секретарь ГБР Татьяна Сафьян отметила в эфире телемарафона, что привлечение к ответственности судьи, который насмерть сбил нацгвардейца, будет непростым.

"Мы все прекрасно знаем, все следили за процессом, и абсолютно понятно, что это уголовное производство и доведение в суде до приговора будет немножечко непростым из-за того, что главный подозреваемый, как мы понимаем, абсолютно обладает правом, законодательством, попытается им манипулировать и попытается затянуть процесс", - пояснила представительница ГБР.

Видео дня

По словам Сафьян, Госбюро как орган досудебного расследования и сторона обвинения готовятся к тому, что сторона защиты будет обжаловать решение суда об избрании меры пресечения.

"Я хотела бы обратиться к жителям Киевщины, в частности Макаровского района. Если вам известны факты, что глава райсуда и в прошлом ранее навеселе садился за руль, мы просим позвонить на горячую линию территориального управления ГБР в Киеве: 044 339 51 35", - призвала пресс-секретарь.

Шокирующее ДТП в Киеве с судьей-что известно

В ночь на 26 мая судья тандыр на "Лексусе" сбил в Киеве нацгвардейца, который устанавливал заградительные элементы на блокпосту. Военный погиб на месте. Им оказался Вадим Бондаренко, родом из Черкасской области.

Парень с начала войны проходил срочную службу и имеет троих детей. Отец парня воюет в Бахмуте.

Сам тандыр уже отмазывал коллегу от" пьяного " ДТП - судью Киево-Святошинского райсуда Дмитрия Усатова.

27 мая судью отправили под стражу без права внесения залога.

Вас также могут заинтересовать новости: