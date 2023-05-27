Таким образом, суд вечером 27 мая удовлетворил ходатайство прокуратуры.

Судье Макаровского районного суда Киевской области Алексею Тандыре, который в ночь на 26 мая был в машине, которая сбила насмерть нацгвардейца, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей до 21 июля 2023 года без возможности внесения залога, сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Как отмечает "Суспильне", адвокат Ирина Бовнега заявила, что ранее судья Тандыр ни разу не привлекался к ответственности, а рассматриваемое сейчас преступление "было непреднамеренным", а потому, по ее словам, мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с браслетом якобы обеспечила бы надлежащее поведение подзащитного.

Адвокат семьи погибшего Вадима Бондаренко Денис Шевченко заявил, что сейчас семья не принимает никаких извинений и надеется на справедливое решение суда и на самое суровое наказание для судьи Тандыра.

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Резонансное ДТП в Киеве с судьей - что известно

В ночь с 25 на 26 мая судья Макаровского райсуда Алексей Тандыр на "Лексусе" сбил в Киеве нацгвардейца, который устанавливал заградительные элементы на блокпосту. От полученных травм военнослужащий погиб на месте.

Погибший нацгвардеец Вадим Бондаренко родом из Черкасской области. Парень с начала войны проходил срочную службу. Жена, дети и мама нацгвардейца сейчас находятся за границей. Отец парня воюет в Бахмуте.

Сам судья отмазывал коллегу от "пьяного" ДТП - судью Киево-Святошинского райсуда Дмитрия Усатова.

Сегодня, 27 мая, Высший совет правосудия дал разрешение на содержание под стражей судьи Тандыра, таким образом удовлетворив представление заместителя генерального прокурора.

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