Авария, в которой погибла спортсменка, произошла 19 июня.

В ДТП на трассе Киев-Прилуки разбилась 21-летняя рекордсменка Национального реестра рекордов Украины в номинации "Самый продолжительный непрерывный бег на беговом тренажере" Екатерина Долган.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила руководитель Национального реестра рекордов Лана Ветрова.

Читайте такжеВ Ивано-Франковске водитель под "кайфом" сбил 5-летнего мальчика: момент жуткой аварии попал на видео"Еще два дня назад она участвовала в своем очередном забеге в Сумах. И впереди была еще вся жизнь, масса планов, побед и мечтаний... Когда мы готовили ее рекорд, мы назвали Катю "Бегущей за Солнцем"... Легкого бега тебе в вечность, девочка...",- написала Ветрова.

Кто такая Екатерина Долган

Екатерина Долган - кандидат в мастера спорта по легкой атлетике, призер многочисленных соревнований и чемпионатов Украины.

Ранее девушка установила рекорд, преодолев максимальное расстояние на спортивном тренажере. Она пробежала за 5 часов 51 км без перерыва на отдых.

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Автор: Ольга Робейко