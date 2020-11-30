Это не первое нападение на врачей за последнее время.

В Донецкой области совершено нападение на медика "скорой" - пострадала молодая девушка.

Детали инцидента сообщает Донецкий областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф на своей странице в Facebook.

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Как сообщается, агрессивная мать ребенка, к которому прибыли медики, требуя нецензурной бранью проведения ПЦР, нанесла телесные повреждения фельдшеру, разбила пульсоксиметр и повредила сумку с медикаментами. В то же время другие члены семьи наблюдали за избиением девушки.

На место вызвали полицию, был составлен административный протокол.

Ранее похожий инцидент произошел на Черкасщине - там также пострадала медик "скорой". А в Житомире семейного врача избили прямо в рабочем кабинете.

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Автор: Юрий Годован