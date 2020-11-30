В Донецкой области совершено нападение на медика "скорой" - пострадала молодая девушка.
Детали инцидента сообщает Донецкий областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф на своей странице в Facebook.
Читайте такжеВ Житомире молодой врач напал на своего руководителя и пытался убить - полиция
Как сообщается, агрессивная мать ребенка, к которому прибыли медики, требуя нецензурной бранью проведения ПЦР, нанесла телесные повреждения фельдшеру, разбила пульсоксиметр и повредила сумку с медикаментами. В то же время другие члены семьи наблюдали за избиением девушки.
На место вызвали полицию, был составлен административный протокол.
Ранее похожий инцидент произошел на Черкасщине - там также пострадала медик "скорой". А в Житомире семейного врача избили прямо в рабочем кабинете.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram