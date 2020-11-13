Пострадала фельдшер, она находится в больнице.

В Черкассах 17-летний юноша совершил нападение на медиков бригады скорой помощи после того, как ему отказали в госпитализации.

Об этом сообщается на странице областного центра экстренной медицинской помощи в Facebook.

В учреждении рассказывают, что, вызывая медиков, парень жаловался на боль в сердце и предупредил, что за день до этого имел поражение током от электрошокера.

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"Молодого человека, который в свое время в Черкассах совершил геройский поступок, спасая жизнь другого человека, медики скорой знают хорошо. Потому что он часто вызывает специалистов экстренки как не к своей бабушке, так на свои жалобы. Неоднократно медики оказывали парню помощь, когда тот находился в состоянии, которое нуждалось в специализированной помощи. Обычно после каждого обращения на скорую или другие службы от "героя" сыпется куча жалоб и звонков в отношении действий специалистов служб на все возможные правительственные линии, Кабинет министров, Администрацию президента и тому подобное", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на вызове 21-летняя фельдшерица сделала ЭКГ и измерила давление пациенту. Эти процедуры тот сопровождал нецензурной лексикой. Когда оказалось, что его жалобы не подтверждаются, медик объяснила пациенту отсутствие причин для госпитализации.

"Он начал спорить с медиком и бабушкой, разбрасывая все вещи, которые попадались под руку. Входная дверь была закрыта, фельдшер не могла выйти. Когда же парень начал кулаками крушить все и вытащил электрошокер, молодая девушка на самом деле испугалась. Он ударил бабушку, на фельдшерицу пришелся удар электрошокером. К тому же обещал еще выйти "убить водителя скорой и разбить и автомобиль", - рассказывают в медучреждении.

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На место вызвали полицию и госохрану. В это время злоумышленник выбежал из квартиры. "Бригада ждала помощи в автомобиле скорой, пока неадекватный пациент прятался за гаражами. За 10 минут он сам подошел к службе охраны и начал рассказывать, что он "просто хотел напугать", - говорится в сообщении.

Пострадавшая фельдшер находится в кардиологиичеркасской больницы. У нее диагностировали нарушение сердечного ритма, поднятие давления, а во время снятия ЭКГ она потеряла сознание. Последствия поражения электротоком она может испытывать еще несколько дней.

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Автор: Юрий Годован