Врача оштрафовали на 34 тысяч гривень, а также запретили один год выдавать справки, касающиеся наличия или отсутствия коронавируса.

В Днепропетровской области Павлоградский горрайонный суд оштрафовал семейного врача, который выдавал справки об отсутствии антигена коронавируса, не проводя анализа.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на приговор суда, согласно материалам дела, в Центре первичной медико-санитарной помощи Павлограда врач дал указание медсестре заполнить бланки справок для шести пациентов о том, что антиген SARS-CoV2 не обнаружен. При этом никакие тесты и отбор биоматериала не проводили.

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Справки врач подписал и заверил своей печатью. За это получил взятку в размере 2 тысяч гривень.

Решением суда на врача наложили штраф 34 тысяч гривень, а также запретили один год выдавать справки, касающиеся наличия или отсутствия коронавируса.

Напомним, ранее на Харьковщине СБУ разоблачила схему подделки ПЦР-тестов на COVID-19, которая приносила злоумышленникам до 1 млн гривень прибыли ежемесячно. По оперативным данным спецслужбы, противоправная схема существовала с начала 2020 года. Ежемесячно выдавали около тысячи справок, а стоимость каждой составляла 800 грн.

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Автор: Виктория Гордиенко