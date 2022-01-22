В Днепре загорелся центральный офис АТБ \ ГСЧС Днепропетровской области
В Днепре горит офис администрации сети супермаркетов АТБ.
Как сообщает ГСЧС, в 14:15 в Днепре в девятиэтажном офисном здании сети АТБ, на первом этаже ресторана, возник пожар, распространившийся с 1-го по 7-й этажи.
Позже было установлено, что горит утеплитель (минвата) наружной стены девятиэтажного офисного здания с распространением пожара в офисное помещение на 4-м этаже.
Читайте такжеВысокий столб черного дыма: на Киевщине загорелся склад с шинами (фото)По предварительным данным, жертв и пострадавших в результате пожара нет.
К тушению привлечены 45 человек и 11 единиц техники.
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ГСЧС в Днепропетровской области