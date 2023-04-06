Он начал издеваться над детьми после смерти жены.

В Днепре задержали священнослужителя одного из храмов УПЦ (МП) за развращение двух несовершеннолетних дочек.

По версии следствия, 47-летний мужчина длительное время совершал развратные действия в отношении своих детей, сообщают в отделе коммуникации полиции Днепропетровской области. Детей уже опросили психологи, сейчас они находятся в больнице

В областной прокуратуре сообщили, что насилие началось после смерти его жены. Девочки 13 и 15 лет рассказали о действиях отца старшему брату, он сразу обратился в полицию.

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Мужчине сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 2 статьи 156 (Развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины.

Прокурор направил в суд ходатайство об избрании священнослужителю меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Насилие в отношении детей - последние новости

Напомним, что в январе в Киевской области задержали женщину и мужчину, которые насиловали, пытали и угрожали убийством трем маленьким детям.

На Закарпатье разоблачили женщину, которая вместе с сожителем насиловала дочь. Кроме того, они снимали насилие на видео.

В международной комиссии ООН по расследованию нарушений в Украине сообщали, что установили факты сексуального насилия против детей со стороны военных РФ во время войны.

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