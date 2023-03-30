Отдельные эпизоды мать ребенка снимала на видео и отправляла сожителю.

На Закарпатье задержали мать и ее сожителя за изнасилование малолетнего ребенка. Сейчас они находятся в изоляторе временного содержания.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора. По данным следствия, мужчина вместе с сожительницей совершали действия сексуального характера в отношении ее дочери, не достигшей 14 лет. При этом отдельные эпизоды мать ребенка снимала на видео и отправляла ему.

"Решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения. Прокуратура будет настаивать на безальтернативном содержании под стражей", - сказано в сообщении.

Видео дня

Как сообщила полиция Закарпатской области, 29 марта ювенальные полицейские одного из районных отделов полиции Закарпатья получили информацию от местной жительницы о том, что к ее односельчанке переехали жить двое внучек в возрасте 9 и 12 лет. По словам женщины, вероятной причиной этого могло стать совершение домашнего насилия со стороны их отчима.

Сотрудники полиции пообщались со старшей = 12-летней девочкой, которая призналась, что отчим неоднократно совершал в отношении нее насильственные действия, а именно изнасилование ребенка.

Местные правоохранители сразу разыскали 39-летнего отчима детей. Также в отдел доставили его жену - мать девочек.

"В ходе проведения первоочередных следственных действий показания малолетнего ребенка подтвердились: 39-летний злоумышленник вступал со старшей падчерицей в половое сношение. Кроме этого, удалось установить, что к совершению преступлений сексуального характера в отношении этой девочки причастна и ее родная мать. В мобильном телефоне одного из фигурантов полицейские обнаружили отснятые видео порнографического характера с участием обоих взрослых и потерпевшего ребенка", - сообщает полиция.

Полицейские сразу задержали мужчину и женщину в порядке статьи 208 УПК Украины и поместили их в изолятор временного содержания.

"На учетах у социальных служб данная семья не находилась. Девочка не делилась информацией о сексуальном насилии с родней и друзьями. Всего супруги воспитывали троих детей - девочек в возрасте 12, 9 и 1,5 лет. Самая младшая является их общим ребенком", - сказано в сообщении

Открыты уголовные производства по четырем статьям Уголовного кодекса Украины, а именно: ч. 4 ст. 152 (изнасилование лица, не достигшего четырнадцати лет), ч. 4 ст. 153 (сексуальное насилие), ч. 1, 4 ст. 301-1 (получение доступа к детской порнографии, ее приобретение, хранение, ввоз, перевозка или другое перемещение, изготовление, сбыт и распространение), а также ст. 126-1 (домашнее насилие).

Задержанным сообщено о подозрении в совершении указанных преступлений. Также следователи уже обратились в суд с ходатайством об избрании фигурантам меры пресечения в виде безальтернативного содержания под стражей. Злоумышленникам грозит до 15 лет заключения.

Изнасилование школьницы на Закарпатье - что известно

Как сообщал УНИАН, недавно на Закарпатье разгорелся скандал из-за приговора суда за изнасилование несовершеннолетней девушки. Там трое подростков изнасиловали 14-летнюю подругу. Все действия преступники снимали на камеру, чтобы шантажировать ребенка. Ролик распространили среди одноклассников.

Суд признал их вину в совершенном преступлении, но они получили только по 2 года условного срока. В своем решении суд опирался на положительные характеристики несовершеннолетних насильников от службы по делам детей и классных руководителей. Учителя заявили, что считают заключение ребят слишком суровым наказанием. Адвоката у девушки не было, ее интересы в суде представляла служба защиты детей местного сельсовета. Также, известно, что мать одного из парней является работницей этой службы защиты детей. Теперь девушка вынуждена и дальше ходить в одну школу с насильниками.

Сейчас прокуратура подала апелляцию на решение Воловецкого районного суда по делу об изнасиловании девушки на Закарпатье.

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