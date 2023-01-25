Ответственность за подавляющее большинство выявленных ООН нарушений несут вооруженные силы Российской Федерации.

Уполномоченная по правам человека Боснии и Герцеговины, член Международной комиссии ООН по расследованию нарушений в Украине Ясминка Джумхур рассказала об установленных фактах сексуального насилия против детей со стороны российских военных.

Как она отметила в интервью "Радио Свобода", комиссия установила, что на территории Украины были совершены военные преступления, нарушения прав человека и международного гуманитарного права.

"Ответственность за подавляющее большинство выявленных нарушений несут вооруженные силы Российской Федерации. Нарушения можно сгруппировать в две категории – те, что посягают на неприкосновенность личности, и те, что касаются инфраструктуры страны", – отметила она.

Видео дня

Кроме этого, зарегистрировали несколько преступлений против детей, "включая широкий спектр сексуального насилия".

"Спектр очень широк. Мы говорим о пытках, насилии, изнасиловании и других формах сексуального насилия. Мы зарегистрировали несколько преступлений против детей, включая широкий спектр сексуального насилия. Когда мы говорим о детях, то они были ранены или убиты из огнестрельного оружия. Они подверглись сексуальному насилию", - говорит Джумхур.

Кроме этого, по словам участницы международной комиссии, фиксировали нарушения прав детей, находящихся в детских домах.

"Есть информация о передаче детей из Украины в Российскую Федерацию. Они все еще там. Вопрос о возвращении этих детей пока решается. Во многих случаях биологические родители проживают в Украине", – добавила Джумхур.

Сексуальные преступления россиян в Украине

Прокурор по ведению дел, касающихся сексуального насилия, Офиса генпрокурора Ирина Диденко рассказывала, что в каждом из освобожденных от россиян украинских регионов фиксируются факты сексуальных преступлений, совершенных против украинцев и украинок. По ее словам, те, кто пережил сексуальное насилие, боятся двух вещей.

"Первое – это осуждение соседей. Здесь наша цель – доказать человеку, что всегда виновен в таком преступлении исключительно обидчик. Пострадавший человек никогда не может быть виноватым. Второе — возвращение военных РФ", – поделилась она.

Именно поэтому в таких делах меняют личные данные, место жительства, любую информацию, чтобы человек чувствовал себя в безопасности, давая показания. Но даже несмотря на это многие пострадавшие боятся обращаться за помощью в таких случаях.

Другие, в то же время, находят смелость рассказать о пережитом, как 42-летняя Вика и 44-летняя Наташа из поселка под Киевом. Они рассказали ужасные истории о том, как их изнасиловали оккупанты.

Некоторыми из эпизодов сексуального насилия против украинцев оккупанты хвастались самостоятельно. Кроме этого, имеются многочисленные сведения того, что военное командование россиян не только знало, но и поощряло изнасилования.

Вас также могут заинтересовать новости: