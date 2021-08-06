Тело мужчины нашли в лесополосе.

В Днепре подполковник СБУ совершил суицид. Старшего оперуполномоченного отдела "Т" (департамент защиты национальной государственности) Службы безопасности в Днепропетровской области нашли повешенным. Также правоохранители обнаружили записку, в которой подполковник указал, кто виноват в его смерти.

Об этом в Telegram сообщил бывший народный депутат Игорь Мосийчук.

Так, Мосийчук опубликовал фотографию документа, в котором говорится об обнаружении тела. На фотокопии замазана фамилия погибшего, однако указана хронология событий.

5 августа на сотовый телефон начальника ГВЗНД УСБУ в Днепропетровской области полковника Хмары поступило сообщение. Там было написано, что жена подполковника намерена поговорить с начальником своего мужа. Также женщина прислала SMS-сообщение, содержание которого было очень похожим на предсмертную записку.

Читайте такжеНа Николаевщине тиран в суде угрожал убить собственную матьПравоохранители сразу начали искать подполковника и нашли его в лесополосе мертвым. В документе, который показал Мосийчук, указано, что мужчина совершил суицид путем повешения.

"При нем была предсмертная записка в которой он обвиняет в своей смерти начальника отдела "Т" и его заместителя", - добавил бывший нардеп.

В полиции и СБУ инцидент пока не комментируют. Детали уточняются.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Одессе совершил самоубийство временно исполняющий обязанности заместителя начальника Измаильского отдела Управления патрульной полиции. На нем не нашли следов насилия.

Также Вас могут заинтересовать новости:

Автор: Иван Бойко