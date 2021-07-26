На теле временно исполняющего обязанности заместителя начальника измаильского отдела управления патрульной полиции Одесской области Ивана Митькина не нашли следов насилия.
Об этом пишет "Думская" со ссылкой на источники в прокуратуре.
26 июля мужчину обнаружили в дендропарке Победы повешенным.
После этого в местных телеграм-каналах писали, что у полицейского были связаны руки.
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"Никаких признаков убийства судебные медики не нашли. Стандартный случай суицида - повешение в сидячем положении", - рассказал журналистам источник в прокуратуре.
Полицейский взял в долг 300 тысяч долларов и исчез
В Одесской области с конца прошлой недели разыскивали заместителя начальника патрульной полиции города Измаил Ивана Митькина. Сообщалось, что в течение последних нескольких месяцев он одолжил у знакомых горожан различные суммы, в общей сложности – около 300 тыс. долл.
На прошлой неделе офицер якобы обокрал в Измаиле квартиру, которую арендовал вместе с несколькими коллегами: вынес крупную сумму денег и травматический пистолет.
В конце прошлой недели мужчина перестал выходить на связь, а сегодня его обнаружили повешенным в дендропарке Победы (Одесса). Предварительная квалификация произошедшего – самоубийство.