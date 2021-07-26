26 июля его нашли повешенным.

На теле временно исполняющего обязанности заместителя начальника измаильского отдела управления патрульной полиции Одесской области Ивана Митькина не нашли следов насилия.

Об этом пишет "Думская" со ссылкой на источники в прокуратуре.

26 июля мужчину обнаружили в дендропарке Победы повешенным.

После этого в местных телеграм-каналах писали, что у полицейского были связаны руки.

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"Никаких признаков убийства судебные медики не нашли. Стандартный случай суицида - повешение в сидячем положении", - рассказал журналистам источник в прокуратуре.

Полицейский взял в долг 300 тысяч долларов и исчез

В Одесской области с конца прошлой недели разыскивали заместителя начальника патрульной полиции города Измаил Ивана Митькина. Сообщалось, что в течение последних нескольких месяцев он одолжил у знакомых горожан различные суммы, в общей сложности – около 300 тыс. долл.

На прошлой неделе офицер якобы обокрал в Измаиле квартиру, которую арендовал вместе с несколькими коллегами: вынес крупную сумму денег и травматический пистолет.

В конце прошлой недели мужчина перестал выходить на связь, а сегодня его обнаружили повешенным в дендропарке Победы (Одесса). Предварительная квалификация произошедшего – самоубийство.

Автор: Людмила Жерновская