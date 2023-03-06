Списки граждан с выданным оружием властям известны, обнародовать их они пока не будут.

Жителей Днепропетровской области призвали в течение 10 дней сдать оружие и боеприпасы, выданные им в начале полномасштабного российского вторжения в Украину.

Как сообщил глава области Сергей Лысак, такой срок сдачи оружия он назвал на совещании с руководством правоохранительных органов 6 марта.

"Когда ситуация в регионе стабилизировалась, часть людей вернула оружие. Остальные оставили "на руках". Списки этих граждан нам известны, обнародовать их мы пока не будем. Но, еще раз подчеркиваю, они имеют 10 дней, начиная с сегодняшнего, на возвращение оружия в установленном порядке", - подчеркнул он.

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Обращение оружия в Украине: подробности

Министр обороны Украины Алексей Резников пообещал украинской молодежи завершить реформу о регистрации огнестрельного оружия на территории Украины, чтобы каждый украинец с подросткового возраста знал, что такое пистолет, и как нужно с ним обращаться.

Согласно опросу, около 61% украинцев считают, что массовое вооружение граждан огнестрельным оружием - залог укрепления обороноспособности Украины.

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