Компания имела часть активов на временно оккупированной территории Донецкой области и платила "налоги" террористам.

Служба безопасности Украины разоблачила в Днепропетровской области украинскую продовольственную корпорацию, которая финансировала "фонд" главаря террористов Дениса Пушилина в поддержку российских оккупантов.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины. Отмечается, что компания имела часть активов на временно оккупированной территории Донецкой области и платила "налоги" террористам. Предприятие перечислило в "бюджет ДНР" более 4 млн в гривневом эквиваленте.

Также зафиксировано, что эта корпорация осуществляла "отчисления" в "фонд" террориста Пушилина на поддержку российских оккупационных группировок.

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"Как свидетельствуют материалы следствия, организатором незаконной деятельности оказался владелец компании, созданной в начале двухтысячных годов в Донецкой области. Предприятие занималось дистрибуцией оптовых партий продовольственных товаров через торговые сети в разных регионах Украины", - говорится в сообщении.

В 2014 году основатели коммерческой структуры перевели часть ее активов на подконтрольную украинской власти территорию Донецкой области, а после полномасштабного вторжения - в Днепропетровскую область.

"Другая часть бизнеса все это время оставалась на временно оккупированной территории востока Украины. При этом владелец компании наладил там сбыт продовольствия и перечисление полученных доходов в пользу местной оккупационной администрации", - отметили в СБУ.

Поставки продукции осуществлялись через аффилированные коммерческие структуры, которые находились в захваченных районах.

Так, во время обысков по адресам складских и офисных помещений компании в Днепропетровской области, а также в жилищах фигурантов было обнаружено финансово-хозяйственную документацию, черновые записи и компьютерную технику с доказательствами незаконной деятельности.

В рамках уголовного производства, начатого следователями Службы безопасности по ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об уведомлении о подозрении топ-менеджерам корпорации и избрании меры пресечения.

Разоблачение приспешников террористов в Украине

Как сообщал УНИАН, ранее украинские правоохранители обнаружили российских приспешников в Донецкой области, которые занимались депортацией украинских детей в Россию. Их вывозили якобы в "детские лагеря". Схему организовали россияне Дмитрий Гарцев и Дмитрий Шмелев, которые входят в ближайшее окружение главаря боевиков "ДНР" Дениса Пушилина.

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