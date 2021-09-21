Четырехсантиметровый болт удалось достать при помощи специального оборудования.

В Днепре годовалый ребенок проглотил металлический болт и едва не задохнулся.

Об этом говорится в сюжете ТСН.Ранок 21 сентября.

Ребенок играл дома и вдруг начал задыхаться. Болт перекрыл дыхательные пути, из-за чего у малыша сильно отекла гортань. Достать посторонний предмет не удалось ни матери ребенка, ни врачам скорой, ни реаниматологам.

"Шуруп заблокировал вход в гортань, и у ребенка началась сильная асфиксия. Он не мог дышать. Если бы мама протолкнула шуруп внутрь, он попал бы в легкие или в бронхи. Надо было шуруп только вытаскивать. На бытовом уровне это сделать было невозможно", - объяснил заведующий отоларингологическим отделением Игорь Березнюк.

В итоге врачи сделали разрез на шее ребенка и вставили трубки, чтобы у него появился доступ к кислороду. Впоследствии четырехсантиметровый болт все-таки удалось достать при помощи специального оборудования.

Мальчик две недели провел в реанимации и неделю под наблюдением медиков.

"Когда мы победили отек, ребенок начал нормально самостоятельно дышать. Маленьких детей нужно оберегать от мелких предметов, чтобы исключить, в принципе, риск того, что что-то может попасть в дыхательные пути", - рассказала врач отделения реанимации областной детской больницы Татьяна Фисюн.

Читайте такжеВ полиции назвали причину смерти детей в сундуке в Донецкой области (фото)

В Донецкой области двое детей задохнулись в сундуке

18 сентября 41-летняя жительница Никольского сообщила, что пропали ее 10-летняя дочь и 7-летний сын. Правоохранители начали их поиск.

Брата и сестру нашли мертвыми дома в старом сундуке. Семья, в которой воспитывались дети, была на учете соцслужб. Правоохранители говорили с супругами о том, что не стоит злоупотреблять спиртным, и нужно исполнять родительские обязанности.

Предварительно правоохранители квалифицировали преступление как умышленное убийство малолетнего ребенка – п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. За такое преступление грозит пожизненное заключение.

Автор: Денис Прядко