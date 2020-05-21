На Одесщине у мальчика, который умер на операционном столе, нашли в желудке металлические предметы (видео)

У мальчика развился перитонит, его удалось бы спасти, если бы своевременно доставили в больницу.

В Одесской области у 10-летнего жителя Любашевского района, умершего на операционном столе, обнаружены в желудке металлические предметы.

Как сообщили журналистам в Любашевской больнице, ребенка доставили в критическом состоянии.

Оказалось, что ранее он двое суток мучался от боли в животе. Мать была уверена, что ребенок наелся незрелой черешни, и дала ему обычное обезболивающее.

Позднее вместо скорой помощи родители пригласили сельского знахаря. В результате у потерпевшего развился перитонит.

Как пояснил главный врач Дмитрий Фомин, мальчика удалось бы спасти, если бы его своевременно доставили в больницу.

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Через несколько часов после госпитализации ребенок умер – медики больше часа проводили реанимационные мероприятия, но безрезультатно.

При вскрытии в желудке мальчика обнаружены металлические предметы – гайки, болты и пр. Как выяснилось, у него были отклонения психоневрологического характера, и он нуждался в повышенном внимании со стороны взрослых.

Как сообщал УНИАН, 19 мая в Любашевскую больницу Одесской области был доставлен в крайне тяжелом состоянии малолетний житель села Троицкое. Через несколько часов ребенок скончался на операционном столе.

Сообщалось, что мальчик жаловался на боль в животе, мать дала ему таблетку, но со временем состояние ребенка только ухудшалось. В больнице мальчик якобы признался, что упал с дерева. По другим данным, он накануне наелся неспелой черешни.

По данному факту открыто производство по предварительной правовой квалификации п. 2 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал ранее УНИАН, в Днепре полугодовалый малыш подавился полиэтиленовым пакетом и умер. Ребенок нашел пакет и потянул его в рот.