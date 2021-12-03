Горсовет пикетировала общественная организация ветеранов и инвалидов.

Сегодня в городе Черноморск Одесской области возле мэрии в результате столкновений митингующих с правоохранителями пострадал полицейский.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

Отмечается, что инцидент произошел возле здания мэрии, в помещении которого проходила сессия Черноморского городского совета.

"Во время запланированной мирной акции митингующие, желая попасть в здание горсовета, повредили входные двери и устроили потасовку. В ходе столкновения пострадал один полицейский. Противоправные действия граждан пресечены", - заявили в региональном главке, добавив, что двое мужчин доставлены в территориальный отдел полиции.

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Решается вопрос о задержании одного из участников акции в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Кроме того, второго правонарушителя хотят привлечь к административной ответственности по ст. 173 (мелкое хулиганство) и ст. 185 (злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского при исполнении им служебных обязанностей) Коап.

Сейчас митингующие переместились к админзданию местного отделения полиции. Ситуация контролируется правоохранителями.

Как стало известно УНИАН, в акции протеста принимали участие представители общественной организации ветеранов и инвалидов АТО "Рапира". Руководитель организации Геннадий Дашко заявил журналистам, что участники пикета выступают против коррупции местных чиновников, уничтожения зеленой зоны, хаотичного размещения Мафов и другого. Протестующие обвинили в происходящем, в частности, заместителя мэра Черноморска Игоря Сурнина. Они требовали встречи с ним, скандируя: "Сурнин, выходи!".

Как пояснил Дашко, чиновники также препятствуют "ветеранскому бизнесу". Речь идет, по его словам, об одном из собратьев, инвалиде 2-й группы, который занимается рекламой. По данным Дашка, предпринимательской деятельности этого человека препятствуют и вымогают у него взятки.

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Столкновение произошло с полицией и сотрудниками "Муниципальной стражи" Черноморского горсовета, когда активисты попытались пройти в мэрию, но их не пустили. Во время схватки был применен слезоточивый газ, разбиты стекла входной двери. В организации утверждают, что среди участников протестного мероприятия также есть пострадавшие.

Как ранее сообщал УНИАН, зоозащитники осудили митингующих в Киеве, которые ради акции жестоко повелись с животными. Участники акции привезли под городской совет перепуганных овец.

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Автор: Лариса Козовая