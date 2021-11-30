Зоозащитники отмечают, что животные - не декор для фото, видео или акций.

Зоозащитники осудили митингующих в Киеве, которые ради акции жестоко повелись с животными.

Об этом сообщается на Facebook-странице гуманистического движения UAnimals.

"Когда креатив пробивает дно... Сегодня утром в новостях начала появляться информация о странном митинге возле Киевской городской государственной администрации, организаторы которого притащили на акцию перепуганных овец в маршрутке. Животных привезли совершенно жестоким и ужасным способом. Этим жестоким "креативом" митингующие хотели показать, что людей в маршрутках перевозят как скот, но показали, что мышление некоторых людей недалеко ушло от первобытного человека", - подчеркнули в UAnimals.

Зоозащитники отмечают, что животные - не декор для фото, видео или акций.

"Какой бы важной ни была тема митинга или акции, это не позволяет издеваться над животным, ведь таким образом организаторы нивелируют ценность своего сообщения и буквально падают ниже плинтуса", - подчеркивают в UAnimals.

Как сообщают зоозащитники, на митингующих правоохранители составили протокол из-за жестокого обращения с животными, а овец изъяли и передали на временную передержку в Киевский зоопарк, где их осмотрят и обеспечат питанием и, при необходимости, лечением.

Как сообщал УНИАН, столичные власти с мая этого года активизировали работу по повышению качества городских перевозок. Так, были обновлены конкурсные условия для перевозчиков на городских автобусных маршрутах общего пользования, ужесточены требования качества перевозок. Теперь городская власть на конкурсах среди перевозчиков на маршруты, по которым завершаются сделки, выбирает тех, кто соответствует новым критериям. Также с действующими перевозчиками заключаются дополнительные соглашения по улучшению условий перевозок пассажиров. Постепенно таким образом планируется заменить все старые маршрутки, которые курсируют в столице.

Также с 17 сентября в Киеве начали работать инспекторы Коммунальной службы перевозок, которые контролируют соблюдение новых стандартов пассажирских перевозок на маршрутах города. В частности для контроля температурного режима в салонах общественного транспорта Коммунальная служба перевозок недавно приобрела точные термометры и получила на них сертификаты калибровки от ГП "Укрметртестстандарт".

Сегодня, 30 ноября, утром в Киеве возле мэрии группа лиц провела митинг против старых маршруток под лозунгом "люди – не скот". Видео, где из маленькой маршрутки выталкивают пятерых испуганных овец, возмутило пользователей сетей.

Авторы: Олег Давыгора, Инна Андалицкая