Двое детей остались сиротами

В Черниговской области во время пожара в частном доме погибли молодые супруги. В результате двое детей, которые на момент трагедии находились у родственников, остались сиротами.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении ГСЧС в области, 26 июня в 22:33 в Службу спасения "101" в г. Прилуки поступило сообщение о пожаре в жилом доме, что в с. Рудовка Сухополвянской территориальной общины, которое находится в 40 км от райцентра.

На место происшествия направили пожарных 12-й Государственной пожарно-спасательной части г. Прилуки. На момент прибытия дом был охвачен огнем, а крыша упала в середину здания. Пожарные в 23:20 пожар локализовали, а в 01:05 окончательно ликвидировали.

Во время разбора конструкций дома в помещении кухни спасатели обнаружили тела хозяев: 1994 и 1997 годов рождения. Накануне молодые супруги отдали своих двоих детей родственникам.

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Вероятной причиной трагедии стало короткое замыкание электросети. По факту пожара проводится проверка.

Убийство и поджог квартиры в Белогородке

21 июня в селе Белогородка под Киевом произошел взрыв в 5-этажном доме. Двое пострадавших были госпитализированы, из них один ребенок 2008 года рождения; 6 пострадавших после осмотра врачами отказались от госпитализации. В доме повреждены 12 квартир.

22 июня начальник Главного управления Нацполіції в Киевской области Андрей Небытов заявил, что пожар в Белогородке устроил мужчина, чтобы замаскировать убийство.

По его словам, в квартире, где произошел пожар, был обнаружен труп мужчины. По результатам обследования судмедэксперты установили, что он умер не от пожара, а в результате нанесения ему тяжких телесных повреждений — у него перерезано горло, три удара в грудь ножом, вырезанное сердце и часть легких. Также Небытов сообщил, что оперативники уголовного розыска совместно с криминальной полицией установили и задержали лицо, которое обоснованно подозревается в совершении этого убийства.

23 июня задержанному сообщили о подозрении в умышленном убийстве, совершенном с особой жестокостью, а также в умышленном уничтожении и повреждении чужого имущества, совершенном путем поджога, взрыва, повлекшее тяжкие последствия (п. 4 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса).

24 июня суд Киевской области отправил в СИЗО жителя Белогородки, подозреваемого в преступлении.

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Автор: Ирина Синельник