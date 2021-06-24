Мера пресечения будет действовать до 20 августа.

Киево-Святошинский районный суд Киевской области отправил в СИЗО жителя Белогородки, подозреваемого в убийстве и поджоге квартиры в жилом доме.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил его адвокат Сергей Ярмак.

По его словам, суд избрал его подзащитному меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Мера пресечения будет действовать до 20 августа.

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Как сообщал УНИАН, 21 июня в селе Белогородка под Киевом произошел взрыв в 5-этажном доме. Двое пострадавших были госпитализированы, из них один ребенок 2008 года рождения; 6 пострадавших после осмотра врачами отказались от госпитализации. В доме повреждены 12 квартир.

22 июня начальник Главного управления Нацполиции в Киевской области Андрей Небытов заявил, что пожар в Белогородке устроил мужчина, чтобы замаскировать убийство.

По его словам, в квартире, где произошел пожар, был обнаружен труп мужчины. По результатам обследования судмедэкспертами установлено, что он умер не от пожара, а в результате нанесения ему тяжких телесных повреждений — у него перерезано горло, три удара в грудь ножом, вырезанное сердце и часть легких. Также Небытов сообщил, что оперативники уголовного розыска совместно с криминальной полицией установили и задержали лицо, которое обоснованно подозревается в совершении этого убийства".

Следствие установило, что моряк, 1978 года рождения, проживающий неподалеку, пришел к дому, чтобы устроить пожар для сокрытия совершенного преступления. Семья с этим мужчиной не проживает, его родные сейчас находятся в Севастополе.

23 июня задержанному сообщили о подозрении в умышленном убийстве, совершенном с особой жестокостью, а также в умышленном уничтожении и повреждении чужого имущества, совершенном путем поджога, взрыва, повлекшее тяжкие последствия (п. 4 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса).

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Автор: Антонина Доломанжи