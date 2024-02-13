Пострадавших доставили в больницу.

Черниговская полиция расследует обстоятельства взрыва в автомобиле, который прогремел вечером во вторник, 13 февраля, в одном из микрорайонов города.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции Черниговской области, информация о взрыве в легковом автомобиле поступила около 19 часов. В резульате инцидента есть пострадавшие.

"В результате взрыва пострадали два человека в машине – мужчина и женщина. Их госпитализировали", – отметили в полиции.

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Сейчас на месте происшествия работают следственно-оперативные группы полиции, взрывотехники областной полиции, криминалистическая лаборатория. Правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента.

Как уточнили в пресс-службе городского совета, взрыв произошел на ул. Курсанта Еськова. В момент инцидента рядом проезжал автобус. К счастью, пассажиры и водитель не пострадали.

На месте происшествия продолжаются оперативно-следственные действия. Из-за этого временно сокращено движение автобусного маршрута №37. автобусы не ходят до конечной остановки.

Другие инциденты со взрывами в Украине

В январе 2024 года в Днепре взорвался автомобиль с людьми внутри. На момент инцидента в салоне находились два человека. Травмирован 34-летний мужчина.

В конце декабря 2023 года во Львове прозвучал взрыв в жилом доме. В результате инцидента погибли люди.

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