На месте взрыва работают 53 спасателя.

Во Львове продолжается разбор завалов на месте взрыва в частном доме на улице Княгини Ольги. Сообщается о гибели мужчины, в смежном доме обнаружено тело женщины.

Обновлено 23:43: На месте происшествия обнаружена 1 погибшая женщина и из-под завалов освобождено тело погибшего мужчины, сообщает ГСЧС. Пожар ликвидирован.

"К проведению работ по ликвидации последствий взрыва от ГСЧС привлечены 12 единиц спецтехники и 53 человека личного состава. В 23:17 пожар, возникший на месте происшествия ликвидирован. Подразделениями ГСЧС продолжаются работы", – добавили спасатели.

Как сообщала пресс-служба ГСЧС, по состоянию на 22:25 были спасены 2 человека, из них 1 ребенок. "Обнаружено тело женщины. С места происшествия в больницу госпитализированы 4 человека, из них 2 ребенка. К месту следует кинологическое отделение ГУ ГСЧС", – говорилось в сообщении.

В то же время мэр города Андрей Садовой сообщал, что под завалами нашли тело погибшего мужчины в возрасте примерно 45-50 лет. Кроме того, в смежном доме нашли тело погибшей женщины около 70 лет. Причина ее смерти выясняется.

Сейчас на месте взрыва работают 53 человека и 12 единиц техники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Ранее в ГСЧС отмечали, что взрыв в двухэтажном частном жилом доме произошел в 20:48 23 декабря. По предварительной информации, взорвалась газовоздушная смесь, в результате чего разрушена стена с последующим горением.

В то же время во львовских телеграм-каналах пишут, что во время разбора завалов прогремел еще один взрыв с возгоранием. Спасатели попросили людей отойти от дома на безопасное расстояние.

Взрыв во Львове: что известно

В субботу, 23 декабря, во Львове прогремел мощный взрыв. Мэр города Андрей Садовой сообщал, что взрыв произошел в частном доме на улице Княгини Ольги. Есть разрушение несущих стен. По словам Садового, в том доме проживало шесть человек.

В полиции сообщили, что в результате взрыва движение по улице Княгини Ольги от улицы Сахарова до улицы Владимира Великого в направлении улицы Научной перекрыто.

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