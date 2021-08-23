Задержанные, по словам полиции, грубо нарушали общественный порядок, совершали хулиганские действия и не выполняли требованья правоохранителей.

В Черкасской области задержаны шесть человек, пытавшихся сорвать поднятие Государственного Флага с участием президента Владимира Зеленского.

Как сообщили в полиции области, несколько мужчин пытались установить колонки на месте проведения мероприятия, не имея на то соответствующих разрешений.

"Группа неизвестных лиц пыталась сорвать мероприятие путем несанкционированной установки звукоусилительной аппаратуры в месте проведения мероприятия. При этом мужчины не выполняли законные требования полицейских и нарушали общественный порядок. Правоохранители среагировали на ситуацию и не допустили правонарушений. Шесть человек, которые грубо нарушали общественный порядок, совершали хулиганские действия и не выполняли требованья полицейских, доставили в местный участок полиции", - рассказали правоохранители.

В то же время о задержании шестерых своих сторонников сообщила партия "Национальный корпус". Как утверждает политсила, ветераны хотели задать Зеленскому несколько вопросов, но правоохранители якобы не допустить их к месту встречи с президентом.

"Полиция с применением силы и слезоточивого газа оттеснила ветеранов. В результате столкновений задержаны 6 человек", - говорится в сообщении.

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Автор: Катерина Комолова