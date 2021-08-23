В церемонии принял участие президент Владимир Зеленский.

В географическом центре Украины подняли Государственный флаг. В церемонии 23 августа принял участие президент Украины Владимир Зеленский.

Соответствующее видео обнародовано на Facebook-странице Офиса президента.

"Здесь бьется сердце Украины", – указал Зеленский на символизм локации, которую выбрали для инсталляции.

Читайте такжеВ центре Киева сегодня перекроют улицы: куда лучше не ехатьКроме того, в торжественной церемонии приняли участие первые лица государства и популярные артисты.

"Мы вместе поднимает флаг и должны поднимать Украину. Поднимать Украину только вместе и только вверх", – подытожил президент.

Одновременно государственные флаги подняли и во всех областных центрах Украины.

Географический центр

Географический центр Украины на северной села Марьяновка Черкасской области. Изначально в 2003 году его определили на северной околице города Шпола. В 2004 году установили более точные координаты и выяснилось, что центр страны находится на территории Марьяновки.

В 2012 году здесь стартовало строительства историко-географического комплекса под названием "Географический центр Украины".

Как ранее сообщал УНИАН, у центрального входа в здание Верховной Рады, на площади Конституции, состоялась торжественная церемония поднятия Государственного Флага Украины.

Автор: Анастасия Горбачева