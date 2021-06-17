Мужчине грозит срок от пяти до десяти лет

Старший дознаватель сектора дознания Уманского районного управления полиции попался на взятке. За возвращение изъятого автомобиля "Audi" А6 требовал 2000 долларов

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Черкасской области.

"15 июня около 16 часов старший дознаватель СД Уманского РУП ГУНП в Черкасской области, находясь рядом с Уманским РУП ГУНП в Черкасской области во время встречи с заявителем, получил от него часть неправомерной выгоды в размере 500 долларов США, после чего был задержан", - говорится в сообщении.

Во время задержания полицейский пытался съесть деньги, чтобы уничтожить улики.

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Ему уже сообщили подозрение по части 3 статьи 368 "Получение должностным лицом неправомерной выгоды" Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

Как ранее сообщал УНИАН, правоохранители задержали врача Львовского областного госпиталя ветеранов войн и репрессированных им. Юрия Липы на получении 8 тыс. долл. неправомерной выгоды за назначение участнику АТО группы инвалидности.

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Автор: Анастасия Горбачева