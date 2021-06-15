Организовал схему за "откаты" начальник управления медснабжения Командования медицинских сил ВСУ.

В деле о схеме закупки за «откаты» медицинских масок для военнослужащих Государственное бюро расследований завершило расследование в отношении должностных лиц Вооруженных сил Украины (ВСУ) и работника правительственной структуры.

Как отметили в ГБР, коррупционную схему организовал начальник управления медснабжения Командования медицинских сил ВСУ.

Расследование установило, что в мае - августе 2020 года полковник медицинской службы в сговоре с командиром медроты одной из бригад ВСУ и экс-чиновником Госинспекции энергетического надзора получили от предпринимателя «откат» за заключение с его фирмой договора на закупку одноразовых медицинских масок.

Отмечается, что чиновники не только способствовали заключению Министерством обороны Украины договора с этим предприятием, но и обеспечили принятие товара без необходимых документов и полную оплату его стоимости, несмотря на выявленные нарушения и несоблюдение условий договора о своевременности сроков поставки.

Читайте такжеСоциологи назвали основные проблемы, которые беспокоят украинцевУказанные лица обвиняются в получении неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса).

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Дело в отношении посредника завершено и направлено в суд в прошлом году.

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Автор: Инна Андалицкая