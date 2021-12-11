С собой Валентин имел чешские документы, украинский паспорт и телефон.

Чешская полиция нашла тело 21-летнего украинца, уроженца Закарпатской области, Валентина Игнатюка, который приехал в страну на заработки.

Об этом говорится в сообщении Книги памяти умерших за рубежом украинцев в Facebook.

Парень последний раз выходил на связь еще летом 2021 года – местные правоохранители разыскивали его с июля.

В октябре полицейские нашли тело Валентина в лесополосе с чешскими документами, телефоном и украинским паспортом. Поэтому личность погибшего удалось идентифицировать оперативно.

Читайте такжеВо Львове для шоу из РФ пели матерные русские песни: все закончилось дракойПравоохранители обнаружили на теле парня явные признаки избиения и удушения.

Как пишут авторы публикации, сейчас мать Валентина собирает деньги на перевозку сына и ждет завершения всех экспертиз.

В настоящее время семья собрала 34 тысячи гривень, но этих средств не хватает. Поэтому близкие умершего обратились к неравнодушным.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Виолетта Орлова