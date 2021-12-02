Юноши приехали в город из разных уголков региона на заработки.

В одной из квартир Полтавы обнаружили тела двух молодых парней и еще одного нашли в бессознательном состоянии.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП Полтавской области.

Тела юношей в среду, 1 декабря, обнаружила владелица квартиры, у которой они снимали комнаты. Квартира была закрыта изнутри.

На месте происшествия правоохранители установили, что умершие молодые люди в возрасте 17 и 25 лет приехали в город из разных уголков региона на заработки. При осмотре их тел, визуальных признаков насильственной смерти полицейские не обнаружили.

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По данному факту следователь полиции, под процессуальным руководством Полтавской окружной прокуратуры, начал досудебное расследование по части 2 статьи 115 (умышленное убийство двух или более лиц) Уголовного кодекса Украины.

Назначен ряд судебных экспертиз. Следственные действия продолжаются.

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Автор: Виолетта Орлова