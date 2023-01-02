Во временно оккупированном Мариуполе буряты застрелили россиянина. Теперь в городе началась "глобальная стрельба" и "охота" одних оккупантов на других.
По словам советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, инцидент произошел в Кальмиусском районе города.
"Никогда не было и вот опять. В Мариуполе буряты (или кто-то другой из русни, очень похожий по типу) застрелили другого россиянина. Кальмиусский район. Теперь глобальная стрельба из стрелкового оружия, куча "бурятов" пытается убежать кто куда. Их преследует куча россиян в форме", – написал он.
По словам Андрющенко, вероятной причиной разборок стал алкоголь. При этом он отметил, что из-за этого инцидента опасность для гражданских стремительно возросла.
"Хотя безопасность и Мариуполь в оккупации – давно взаимоисключающие понятия", – резюмировал он.
Оккупация Мариуполя: что происходит в городе
В конце декабря советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что естественная смертность в Мариуполе за время этой фазы полномасштабной войны, которую РФ ведет против Украины, возросла в восемь раз. В городе также есть проблемы с коммунальными услугами.
27 декабря в оккупированном российскими захватническими войсками Мариуполе военнослужащие РФ сбили пенсионера и разбили киоск. Инцидент случился в Кальмиусскому районе по ул. Покрышкина / пр. Металлургов.
Ранее российский оккупант из Бурятии признался в военных преступлениях против гражданских украинцев в Мариуполе Донецкой области. По его словам, россияне целенаправленно били по жилым многоэтажкам.