Вероятной причиной разборок между оккупантами, по словам Андрющенко, стал алкоголь.

Во временно оккупированном Мариуполе буряты застрелили россиянина. Теперь в городе началась "глобальная стрельба" и "охота" одних оккупантов на других.

По словам советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, инцидент произошел в Кальмиусском районе города.

"Никогда не было и вот опять. В Мариуполе буряты (или кто-то другой из русни, очень похожий по типу) застрелили другого россиянина. Кальмиусский район. Теперь глобальная стрельба из стрелкового оружия, куча "бурятов" пытается убежать кто куда. Их преследует куча россиян в форме", – написал он.

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По словам Андрющенко, вероятной причиной разборок стал алкоголь. При этом он отметил, что из-за этого инцидента опасность для гражданских стремительно возросла.

"Хотя безопасность и Мариуполь в оккупации – давно взаимоисключающие понятия", – резюмировал он.

Оккупация Мариуполя: что происходит в городе

В конце декабря советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что естественная смертность в Мариуполе за время этой фазы полномасштабной войны, которую РФ ведет против Украины, возросла в восемь раз. В городе также есть проблемы с коммунальными услугами.

27 декабря в оккупированном российскими захватническими войсками Мариуполе военнослужащие РФ сбили пенсионера и разбили киоск. Инцидент случился в Кальмиусскому районе по ул. Покрышкина / пр. Металлургов.

Ранее российский оккупант из Бурятии признался в военных преступлениях против гражданских украинцев в Мариуполе Донецкой области. По его словам, россияне целенаправленно били по жилым многоэтажкам.

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