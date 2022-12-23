В столице Франции Париже два человека погибли, еще четверо получили ранения в результате стрельбы.
По делу о стрельбе в местном курдском культурном центре задержан 69-летний мужчина, сообщила прокуратура французской столицы, передает Sky news. При этом мотив стрельбы пока не установлен.
По сообщениям свидетелей, нападавший произвел семь или восемь выстрелов, вызвавших хаос на улице. В настоящее время место инцидента оцеплено полицией.
"Произошла перестрелка. Спасибо силам безопасности за их быстрые действия", - сказал заместитель мэра Парижа Эммануэль Грегуар.
По данным прокуратуры, двое из четырех пострадавших находятся в критическом состоянии.
Прокуратура по борьбе с терроризмом заявила, что ведет расследование по факту стрельбы, но не указала, что рассматривает это как теракт.
Теракты во Франции
Франция пережила серию смертоносных нападений со стороны исламских экстремистов в 2015 и 2016 годах и по-прежнему находится начеку в связи с насилием, связанным с терроризмом.