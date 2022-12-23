По делу о стрельбе возле курдского культурного центра задержан пожилой мужчина.

В столице Франции Париже два человека погибли, еще четверо получили ранения в результате стрельбы.

По делу о стрельбе в местном курдском культурном центре задержан 69-летний мужчина, сообщила прокуратура французской столицы, передает Sky news. При этом мотив стрельбы пока не установлен.

По сообщениям свидетелей, нападавший произвел семь или восемь выстрелов, вызвавших хаос на улице. В настоящее время место инцидента оцеплено полицией.

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"Произошла перестрелка. Спасибо силам безопасности за их быстрые действия", - сказал заместитель мэра Парижа Эммануэль Грегуар.

По данным прокуратуры, двое из четырех пострадавших находятся в критическом состоянии.

Прокуратура по борьбе с терроризмом заявила, что ведет расследование по факту стрельбы, но не указала, что рассматривает это как теракт.

Теракты во Франции

Франция пережила серию смертоносных нападений со стороны исламских экстремистов в 2015 и 2016 годах и по-прежнему находится начеку в связи с насилием, связанным с терроризмом.

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