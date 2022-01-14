За покушение на умышленное убийство фигуранту грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

На Киевщине объявлен в розыск мужчина, который расстрелял знакомого из автомата.

Так, на сайте Нацполиции обнародовано фото разыскиваемого Евгения Хоменко, который родился 5 октября 1993 года в городе Донецк.

Следователи под процессуальным руководством Белоцерковской окружной прокуратуры сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 2 ст. 15 (Покушение на преступление) п. 7 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненного лишения свободы.

"Обращаемся к гражданам, если вы владеете какой-либо информацией относительно данного события и личности подозреваемого Хоменко Евгения Валерьевича, просим немедленно сообщать в полицию по номеру спецлинии "102". Анонимность гарантируем", - говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, 7 января около 2 часов ночи в полицию позвонила местная жительница и сообщила о том, что в центре города Белая Церковь по улице Ярослава Мудрого она обнаружила неизвестного мужчину с огнестрельным ранением живота.

На место происшествия немедленно прибыли патрульные полицейские, следственно-оперативная группа и руководство Белоцерковского районного управления полиции.

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Полицейские выяснили, что той ночью 50-летний пострадавший отдыхал в одном из развлекательных заведений города. Впоследствии у него с новым знакомым, с которым они вместе употребляли алкогольные напитки, произошел конфликт.

В дальнейшем мужчина достал из своего автомобиля огнестрельное оружие и произвел один выстрел вверх. После этого он последовал за новым знакомым, дважды в него выстрелил и скрылся с места происшествия.

Мужчину немедленно госпитализировали в медицинское учреждение с огнестрельным ранением поясницы. Сейчас состояние пострадавшего стабильное.

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