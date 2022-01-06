Девочка рассказала обо всем своим родителям, вместе они пошли в полицию.

В Бердянске в новогоднюю ночь избили школьницу. Девушка нанесла телесные повреждения своей подруге, а подростки сняли все это на видео. Пострадавшая рассказала об инциденте своим родителям.

Об этом сообщается на странице Бердянского районного отдела полиции ГУНП в Запорожской области в Facebook.

5 января в полицию пришла 15-летняя школьница, которая рассказала, что ее избили на новогодние праздники, 1 января. В присутствии родителей девочка рассказала правоохранителям все подробности инцидента. Школьница была в компании подростков, когда одна из присутствующих там девушек ее избила. Также она подтвердила свои слова видеозаписью. Оказалось, что избиение снимали.

Читайте такжеВ Киеве арестовали мужчину, забившего мать гитарой и прыгнувшего с 5 этажаПолицейские открыли уголовное производство по факту нанесения телесных повреждений несовершеннолетней девушке. Потерпевшую направили на прохождение судебно-медицинской экспертизы. Сейчас правоохранители устанавливают личности девушки, которая избила школьницу и ищут свидетелей, которые могут что-то рассказать об инциденте.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Запорожье мужчина "под кайфом" избил полицейского. Нарушитель в грубой форме высказывался в сторону правоохранителя, после чего нанес ему травмы головы.

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