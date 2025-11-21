Актрисе приписывают новый роман.

Актриса Наталка Денисенко случайно засветила своего вероятного избранника. Пару заметили вместе на съемках нового украинского фильма.

В своем блоге в Instagram артистка поделилась кадрами со съемок продолжения комедии "Когда ты выйдешь замуж?", которые завершились на днях в Одессе. На площадке, кроме известных коллег и режиссера Алексея Комаровского, присутствовал и Юрий Савранский, с которым Денисенко приписывают роман.

Как оказалось, Юрий едва ли не впервые попробовал себя в кино и также снялся в фильме. В частности, Наташа опубликовала кадры из машины, где водителем был Савранский, а одной из пассажирок стала героиня Антонины Хижняк.

Видео дня

"Крайняя сцена", - написала актриса, добавив смайлик со слезами.

Пара по-прежнему не комментирует свои отношения, хотя их уже не впервые замечают вместе на публике. В частности, недавно Юрий стал моделью новосозданного бренда ювелирных украшений Натальи Денисенко и снялся с ней в провокационном ролике.

Также парочка побывала вместе на одном из концертов Артема Пивоварова. Наташа опубликовала фото в объятиях Юрия, однако и на этот раз не стала вдаваться в детали, отметив лишь то, что она хорошо провела свободное время.

Вас также могут заинтересовать новости: