Коротко о 28 пунктах Трампа для Украины.

Территории - то, что ранее описывал как условный "грузинский" или, если вам больше нравится, "корейский" сценарий - непризнание оккупации политически, но признание де-факто. Это как США не признавали оккупацию СССР государств Балтии. Вплоть до того момента, когда те сами не вышли из Советского Союза.

Демилитаризованная зона - тема так же звучала раньше в разговорах о гарантиях безопасности и международных силах, которые должны контролировать некую зону. Сейчас Трамп обозначает ее границы и правовой статус. Но в неприемлемом (по площади и политическому значению) формате для Украины.

Украина без НАТО, НАТО без Украины - это уже звучало из США. И это - геополитическая уступка РФ, на которую Вашингтон готов пойти.

Украинская армия в 600 тысяч? Ну, так на 2022 год было 250-270. А армию мирного времени в 1 миллион Украина просто финансово не потянет. Поэтому вполне приемлемый пункт.

Все остальное - о прибыли и выгоде для США и только для США. Судите сами:

Замороженные активы РФ. Они размораживаются, а часть из них переходит в другую категорию - фонд восстановления Украины под руководством США. Где Соединенные Штаты получают свои 50% прибыли от инвестиций. Скорее всего, речь идет о фонде, который должен создаваться в рамках договора о ресурсах. То есть, Вашингтон наполняет его российскими деньгами и получает с этого прибыль. Гениальная схема.

ЕС также вкладывает 100 млрд, но уже непонятно чьих (вероятно, европейских) денег. И вопрос: "куда" вкладывает? Если в упомянутый выше фонд, то США получают прибыль уже от пакета не в 100, а в 200 млрд.

Остальные 290 млрд замороженных российских активов идут в другой инвестиционный инструмент. И без информации о его концентрации на украинских проектах. Это "американские инвестиции" бывших российских денег, вероятнее всего, в России или в российских проектах. То есть, Трамп попытается провернуть ту же игру и с Кремлем.

При этом "остальные" деньги могут пойти, в частности, на проекты восстановления транзита газа из РФ в ЕС. Только будет создана фирма-прокладка (которая, возможно, войдет в капитал украинской ГТС), и уже она будет покупать газ у России и продавать европейцам как "американский". "РосУкрЭнерго" помните? А это будет "РосАмЭнерго".

Отдельная песня - "оплата за гарантии США". Пока не ясно, какие именно. В лучшем для нас случае - это оружие и обязательства поставок оружия. В худшем для нас - Будапештский меморандум за деньги.

И, наконец, забавный пункт о контроле выполнения договора "Советом мира во главе с Трампом". Внесение фамилии человека в договор автоматически ограничивает его действие. Почему? Человек не живет вечно. Да и вопрос, будет ли Трамп "председателем совета" после завершения своей каденции. А если "председателем" будет простой американский пенсионер, то какую ценность будет представлять этот контроль?

Поэтому имеем типичный бизнес-план Трампа по заработку на войне.

Игар Тышкевич, политический аналитик