Послевоенное восстановление Украины требует не только инженеров и архитекторов, но и специалистов, о которых обычно говорят меньше, - маркшейдеров. От точности расчетов этих специалистов зависит безопасность каждой шахты, метрополитена, тоннеля, моста и подземного укрытия. Поэтому сегодня спрос на маркшейдеров растет быстрее, чем на большинство цифровых профессий.

Маркшейдер - это инженер-аналитик, который занимается пространственными измерениями, создает 3D-модели подземных объектов, контролирует деформации грунтов и конструкций, рассчитывает направления разработки месторождений или строительства. Его задача - обеспечить точность до миллиметра, ведь любая погрешность может стоить безопасности целых сооружений.

Сейчас в Украине только один университет готовит маркшейдеров полного цикла, от бакалавра до PhD - это Метинвест Политехника. Программа обучения здесь сочетает академическую подготовку с реальной производственной практикой.

Студенты с первого курса изучают специальные дисциплины - геодезию, горную графику, картографию, 3D-моделирование, работу с геоинформационными системами. В учебном процессе используют дроны, лазерные сканеры, тахеометры, GPS-станции - оборудование, которое применяется на современных горных и строительных предприятиях.

К преподаванию привлечены специалисты с международным опытом - в частности, PhD Марина Батур, выпускница Стамбульского технического университета, преподает на английском и делится практикой использования маркшейдерских технологий в Турции и ЕС.

"Это не просто обучение, а инвестиция в будущее украинской горной отрасли. Студенты работают с современными инструментами и получают практические знания, которые сразу можно применить на производстве", - говорит она.

Практика студентов проходит на предприятиях Метинвеста - в карьерах, шахтах и металлургических комбинатах. Там они учатся проводить подземные замеры, контролировать устойчивость пород и координировать строительство подземных объектов.

Маркшейдеры нужны не только в горной отрасли, но и в строительстве метро, мостов, подземных укрытий, тоннелей, в логистических и промышленных проектах. Их навыки становятся все более важными во время масштабного восстановления Украины.

"Спрос на маркшейдеров растет, потому что опытных специалистов становится меньше, а без них не может работать ни одно горно-металлургическое предприятие. После войны профессия получит новое дыхание и станет ключевой для восстановления страны", - говорит магистр Метинвест Политехники Игорь Кириченко.

Как известно, вуз Метинвест Политехника открыла компания Метинвест. Главные направления обучения - металлургия, горное дело, энергетика, ИТ, робототехника, экологическая инженерия. За пять лет обучение здесь начали уже более 1330 студентов, а более 267 выпускников уже работают в промышленности. В вузе преподают 140 ученых, 92% из них - кандидаты или доктора наук. Стажировки студенты вуза проходят в Болгарии, Италии, Австрии, также у Метинвест Политехники заключено партнерство с Danieli, Siemens и Microsoft.

Также Метинвест Политехника создает возможности для ветеранов: сейчас здесь учатся 52 защитника Украины, в том числе сотрудники Метинвеста. Для них действует упрощенная процедура поступления, языковые курсы, менторские программы и адаптационные тренинги.