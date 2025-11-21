Видимость будет всего 200-500 метров.

Киев и Киевскую область предупредили об опасных метеорологических явлениях. Об этом говорится в сообщении на странице Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.

"Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по территории Киевской области и г. Киева! 21 ноября днем туман, видимость 200-500 м", - отметили синоптики.

Они добавили, что речь идет о I уровне опасности, желтом. Так, погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 21 ноября,в Украину зайдет новая волна дождей. Так, осадки ожидаются практически по всей стране, а в Закарпатской области - даже с мокрым снегом. Сухая же погода сохранится лишь на юго-востоке.

Температура в большинстве областей несколько повысится. Но на западе страны будет прохладно - 2-6 градусов тепла.

В Киеве станет заметно теплее, но также будет дождь. Ожидается, что днем температура составит до 8-9 градусов. А сам день будет пасмурный и мокрый.

