Общее количество перемещенных лиц, въехавших в ЕС, в том числе и не граждан Украины, составляет 7 миллионов человек.

С начала полномасштабного вторжения российских войск в страны ЕС из Украины сбежали 5,3 миллиона украинских граждан.

Об этом сообщает Агентство Европейского Союза по безопасности внешних границ (Frontex).

Общее количество перемещенных лиц, въехавших в ЕС, в том числе и не граждан Украины, составляет 7 миллионов человек.

Вместе с тем в агентстве отметили, что в последние недели в Украину возвращается больше людей, чем покидает страну. С 25 по 31 мая из ЕС выехали почти 260 тыс. украинцев. Всего с начала войны на родину вернулись 2,3 миллиона украинцев.

По состоянию на 23 мая число внутренне перемещенных лиц в Украине впервые уменьшилось. По данным Международной организации по миграции, общее число в настоящее время оценивается в 7,1 миллиона человек, что на 11% меньше, чем с 3 мая.

Польша и Румыния по-прежнему имеют наибольшее количество прибывающих: 147 тыс. и 32,8 тыс. украинских беженцев соответственно пересекли границы стран в период с 25 по 31 мая.

Также, по данным Frontex, ежедневно в Украину въезжает около 144 грузовиков с гуманитарной помощью.

Как сообщал УНИАН, с 1 июля польское правительство готовится прекратить выплачивать пособие в размере 40 злотых в день (около 300 грн) на питание и проживание беженцев из Украины.