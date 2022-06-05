Правительство Германии призвали не давать Украине тяжелое вооружение.
Такое предложение сделал лидер фракции Левой партии в бундестаге Дитмар Барч, сообщает Welt.
"Я категорически против, чтобы Германия экспортировала в Украину больше и более тяжелого оружия", – сказал он.
"Я убежден, что военного решения не будет", – заявил он и добавил, что "в конце-концов Россия должна сесть за стол переговоров".
Как пишет издание, Барч также задавался вопросом, "что это означает, когда говорят, что Украина должна выиграть войну".
Барч – немецкий "левый", служил в армии ГДР, призывал к отмене санкций против РФ.
Помощь Украине:
1 июня президент США Джо Байден объявил о новом пакете вооружений для Украины, включая высокомобильные артиллерийские ракетные системы HIMARS, точное оружие, которое может поражать цели на расстоянии до 80 километров.
Кроме того, в пакет помощи войдут: высокомобильные артиллерийские ракетные системы и боеприпасы; противоартиллерийские радары; радары воздушного наблюдения; Javelin и командно-пусковые модули к ним; противотанковое оружие; артиллерийские снаряды калибра 155-мм; вертолеты Ми-17; тактические машины; запасные части и оборудование.
Также 1 июня появилась информация о том, что Германия намерена поставить Украине четыре установки реактивной системы залпового огня (РСЗО) из запасов бундесвера.
В тот же день, 1 июня, в Германии уточнили, что поставка ПВО Украине займет месяцы.
2 июня Минобороны Британии уже официально заявило о передаче Украине американских реактивных систем залпового огня M270, способных поражать цели на расстоянии до 80 километров.
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