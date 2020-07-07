В Киеве в доме произошел пожар с утечкой газа, жителей эвакуировали (фото)

Владелец квартиры, где произошел пожар, получил незначительные ожоги кисти правой руки.

В жилом доме на улице Радужная, 69 в Киеве произошла утечка газа с последующим возгоранием в одной из квартир.

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Как сообщается на сайте ГСЧС, спасатели получили сообщение о происшествии в 10:53. На место незамедлительно направили спасателей.

По прибытию на место происшествия было установлено, что пожар возник в квартире на первом этаже девятиэтажки, но к моменту прибытия спасателей признаков горения не наблюдалось. Не теряя времени, спасатели сразу же приступили к эвакуации людей.

Владелец квартиры, где произошел пожар, получил незначительные ожоги кисти правой руки. Мужчину передали врачам. С верхних этажей дома спасателями было эвакуировано 8 человек.

На место происшествия выезжали 3 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники и 12 человек личного состава подразделений ГСЧС.

Как сообщал УНИАН, 21 июня произошел взрыв в десятиэтажном жилом доме на улице Соломии Крушельницкой. В результате взрыва произошло разрушение четвертого, пятого, шестого, седьмого и восьмого этажей. Полиция открыла уголовное дело.

В результате взрыва без жилья остались 125 человек, которые жили в квартирах одной из секций дома. Отмечалось, что предварительно, угрозы для других секций дома нет. Спасатели достали из-под завалов тела пятерых человек: двух женщин 1943 и 1974 г.н. и трех мужчин 1991 года, 1967 1976 г.н.

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