Кошку в доме на Позняках нашли через две недели после взрыва (фото)

Взрыв в десятиэтажном жилом доме на улице Соломии Крушельницкой, 1/5, произошел 21 июня.

Спасатели разыскали кошку под завалами дома на Позняках в Киеве, взорвавшегося две недели назад.

Об этом в Facebook сообщила киевлянка Елена Крыжановская.

По словам женщины, четырехлапую нашли за диваном обрушенной квартиры. Вероятно пребывание животного спасатели определили по имеющимся в помещении тарелочке и лотку.

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Кроме того, в первые же дни трагедии владельцы пропавшей кошки разместили ее фото на столбах с просьбой вернуть животное, если оно сможет выскочить из-под разрушенных конструкций.

«Шотландская вислоухая Элис использовала одну из кошачьих жизней», – поделилась Елена.

«»И что в течение этих двух недель там работали и другие спасатели, еще и до сих пор понемногу, если позволяют меры безопасности, пытаются помогать жителям в розысках и спасения всего, что ценно, - так может кошка за эти дни немного привыкла к присутствию спасателей - поэтому и вышла, так что "заслуга" не только их... Но факт есть факт - кошку спасли... Чудеса случаются!», – подчеркнула она.

Как сообщал ранее УНИАН, взрыв в десятиэтажном жилом доме на улице Соломии Крушельницкой, 1/5, произошел 21 июня.

В результате взрыва произошло разрушение четвертого, пятого, шестого, седьмого и восьмого этажей. Полиция открыла уголовное дело. В результате взрыва без жилья остались 125 человек, которые жили в квартирах одной из секций дома. Отмечалось, что предварительно, угрозы для других секций дома нет.

Спасатели достали из-под завалов тела пятерых человек: двух женщин 1943 и 1974 г.р. и трех мужчин 1991, 1967, 1976 г.р.

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