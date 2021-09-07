Мужчина во время инцидента был выпившим, узнали журналисты.

В Суворовском районе Херсона в Таврическом микрорайоне мужчина уронил 2-летнего сына во время танца. Мальчик госпитализирован в детскую областную больницу. У ребенка диагностирован ушиб головного мозга.

Инцидент произошел в кафе, расположенном на проспекте 200-летия Херсона, сообщает "Типичный Херсон".

По его данным, мужчина был немного выпившим.

"…подвыпивший папа решил развлечь сына и развлечься сам – пошел с 2-летним ребенком на руках танцевать, и…уронил чадо. Финал забавы печален – скорая помощь увезла ребенка в детскую областную клиническую больницу…", – отмечается в материале.

Медики подозревали, что у ребенка есть еще одна серьезная травма – перелом костей основания свода черепа. Состояние мальчика было тяжелым.

Напомним, в середине сентября 2019 года стало известно о подобном случае, он закончился фатально.

СМИ узнали, что два года назад женщина уронила на свою одномесячную дочь мобильный телефон. Девочка попала в больницу в мае 2019-го в состоянии комы, на ее теле нашли гематомы, кровоподтеки и синяки.

Новорожденная умерла от тяжких телесных повреждений 1 августа того же года.

В Украине предусмотрена ответственность за невыполнение обязанностей по воспитанию ребенка – это ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Если человек совершил такое правонарушение впервые, то ему грозит предупреждение или штраф в сумме от 50 до 100 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (составляет 17 гривень).

Автор: Екатерина Присяжнюк