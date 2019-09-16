Мать уронила на ребенка телефон: в Харькове от тяжелых травм умер младенец

Женщина заявила, что разговаривала по телефону во время кормления.

В Харькове после длительного лечения умерла одномесячная девочка. По словам матери младенца, девочка попала в больницу после того, как она уронила на нее мобильный телефон.

Читайте такжеВ Виннице подозреваемый в распространении детского порно повесился в СИЗО на простынеКак сообщает NewsRoom, ребенок умер 1 августа от тяжких телесных повреждений, а в больницу поступил еще в мае в состоянии комы. На теле были видны синяки, кровоподтеки и гематомы.

«Мать ребенка рассказала полиции, что за день до госпитализации она пыталась накормить дочь и, нажав пальцами на щеки, повернула голову малышки к своей груди. Харьковчанка утверждает, что во время кормления она разговаривала по телефону. Дочка ударила женщину ножкой в живот, и мать уронила телефон на лицо малышки», – говорится в сообщении.

Судмедэкспертиза установила, что у девочки был подвывих II-го шейного позвонка с кровоизлияниями в спинной мозг, что привело к отекам головного мозга и стало причиной смерти.

Полиция открыла уголовное производство по статье 121 Уголовного кодекса Украины («умышленные тяжкие телесные повреждения»).

Как ранее сообщал УНИАН, в Ривне матерью стала 12-летняя девочка.