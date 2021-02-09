По его словам, он поднес девочку к окну детской игровой комнаты на корабле, не зная о том, что оно было открыто.

Житель американского штата Индиана уронил годовалую внучку с борта лайнера и избежал тюремного заключения.

Об этом сообщает New York Post.

Несчастный случай произошел еще в июле 2019 года. 51-летний Сальваторе Анелло отдыхал со своей семьей на борту круизного лайнера Freedom of the Seas туристической компании Royal Caribbean.

По его словам, он поднес девочку к окну детской игровой комнаты на корабле, не зная о том, что оно было открыто. В результате ребенок выпал из окна и погиб. Во время инцидента мужчина не был пьян.

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В октябре 2019 года американец признал себя виновным в убийстве по неосторожности, и спустя полтора года суд приговорил его к трем годам условного заключения. Адвокат Анелло заявил, что обвиняемый будет отбывать испытательный срок у себя дома, в Индиане.

Родители Виганд в свою очередь подали иск на Royal Caribbean и находятся в ожидании судебного процесса.

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Автор: Денис Прядко