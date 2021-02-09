Житель американского штата Индиана уронил годовалую внучку с борта лайнера и избежал тюремного заключения.
Об этом сообщает New York Post.
Несчастный случай произошел еще в июле 2019 года. 51-летний Сальваторе Анелло отдыхал со своей семьей на борту круизного лайнера Freedom of the Seas туристической компании Royal Caribbean.
По его словам, он поднес девочку к окну детской игровой комнаты на корабле, не зная о том, что оно было открыто. В результате ребенок выпал из окна и погиб. Во время инцидента мужчина не был пьян.
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В октябре 2019 года американец признал себя виновным в убийстве по неосторожности, и спустя полтора года суд приговорил его к трем годам условного заключения. Адвокат Анелло заявил, что обвиняемый будет отбывать испытательный срок у себя дома, в Индиане.
Родители Виганд в свою очередь подали иск на Royal Caribbean и находятся в ожидании судебного процесса.
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