В Одессе возле гипермаркета упал самолет: один человек погиб (фото)

По информации областной полиции, самолет потерпел крушение в Малиновском районе Одессы.

В Одессе на территорию гипермаркета упал легкомоторный самолет, в результате чего один человек среди двух, которые были на борту, погиб.

Читайте такжеИран обещает передать "черные ящики" со сбитого самолета МАУ во Францию - ReutersОб этом сообщил советник главы управления полиции в Одесской области Руслан Форостяк.

«В Одессе неприятность, только что упал и разбился легкомоторный самолет. По предварительным данным, из двух человек, что были на борту, один погиб. Самолет упал сразу после взлета на территорию гипермаркета, расположенного рядом с аэродромом», - написал он.

По информации областной полиции, произошло это в Малиновском районе Одессы. Самолет упал на Овидиопольской дороге. По предварительным данным, пострадали двое людей.

В социальных сетях очевидцы происшествия пишут, что самолет упал недалеко от торгового центра «Метро», - 6-й километр Овидиопольской дороги. В этом же районе находится международный аэропорт «Одесса».

Очевидцы утверждают, что разбился двухместный самолет «Дельфин» Одесского авиационного завода, «как минимум один человек» погиб.

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